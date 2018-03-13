Правоохранители проводят обыски по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц КП "Харьковводоканал"

На территории КП "Харьковводоканал" проходят следственные действия в рамках уголовного производства относительно систематического злоупотребления служебным положением должностных лиц предприятия.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины следователи полиции, при сопровождении сотрудников СБУ и участии работников прокуратуры проводят обыски на территории предприятия, а также по месту жительства возможных фигурантов производства.

"Все обыски санкционированы Октябрьским районным судом Харькова", - сказано в сообщении.

В Едином госреестре судебных решений опубликовано несколько определений следственного судьи Владимира Макарова о предоставлении временного доступа к документам в рамках досудебного следствия по делу о злоупотреблении служебным положением должностных лиц КП "Харьковводоканал".

Как указано в определениях, уголовное производство было начато в августе 2017 года на основании оперативной информации УСБУ в Харьковской области. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица КП "Харьковводоканал", злоупотребляя служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, систематически предоставляют в пользование сторонним юридическим и физическим лицам коммунальное имущество (технику и т.д.), выполняют собственными силами работы в интересах третьих лиц без оформления соответствующих договоров, что приводит к причинение вреда коммунальному предприятию.