Во фракции БПП призывают Парубия вынести на рассмотрение Рады вопрос назначения главы НБУ

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" призывают спикера Верховной Рады Андрей Парубия поставить на рассмотрение сессионного зала вопрос назначения нового главы Национального банка Украины и заявляют об отсутствии дискуссии о привязке этого назначения к другим кадровым вопросам.

"Блок Петра Порошенко призывает главу Верховной Рады поставить этот вопрос (на рассмотрение – ИФ). Есть кандидатура, которая прошла собеседование со всеми фракциями. "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" высказались за поддержку господина (первого замглавы НБУ Якова – ИФ) Смолия. Мы просим руководителя Верховной Рады: поставьте этот вопрос на голосование", - сказал заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко журналистам во вторник в Киеве.

При этом он добавил, что результат голосования покажет, кто поддерживает назначение нового руководителя НБУ, чтобы Нацбанк мог вести "нормальную политику".

Между тем С.Березенко отметил, что перед назначением нового главы финрегулятора необходимо заслушать предыдущего его руководителя Валерию Гонтареву.

"У нас нет никаких требований и нет даже дискуссии по поводу пакетного голосования. Вопрос Национального банка – это вопрос национальной безопасности Украины. Пожалуйста, давайте рассмотрим вопрос Национального банка, а далее любые другие кадровые вопросы мы готовы обсуждать", - сказал замглавы фракции.

В то же время в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" С.Березенко заявил, что "Народный фронт" не выдвигал требование рассмотреть назначение омбудсмена, а после – главы НБУ.

При этом он отметил, что часть "Блок Петра Порошенко" еще не принимала решение по голосованию за кандидатуру омбудсмена.