Рада поддержала законопроект об усовершенствовании введения в оборот объектов интеллектуальной собственности

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №4571 о внесении изменений в ст. 5 закона о распространении образцов аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, которым передается их собственникам контроль над выдачей контрольных марок.

Как заседании парламента во вторник в поддержку документа, усовершенствующего процесс введения в оборот образцов аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм и компьютерных программ, проголосовали 238 народных депутатов.

Как отметил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, представляя законопроект, в последнее время распространились случаи, когда мошенники незаконно получают контрольные марки с использованием фиктивных лицензионных соглашений, и следовательно "мы предлагаем простой механизм противодействия этим явлениям". По его словам, законопроект уточняет порядок заявлений получения контрольных марок и вводит норму, при которой собственники могут контролировать процесс выдачи таких марок и кстати противиться незаконному использованию этих защитных элементов.

Законопроект предусматривает, что в течение трех рабочих дней после выдачи контрольных марок Министерство экономического развития обнародует на своем официальном веб-сайте перечень наименований образцов, на которые выданы контрольные марки, данные о заявителе, по которому принято решение о выдаче контрольных марок, дату выдачи и количество выданных контрольных марок. "Законопроект направлен на создание дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушение прав субъектов авторского права", - отметил М.Титарчук.

По его словам, принятие этого закона позволит улучшить инвестиционный климат Украины и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.