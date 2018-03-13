Кременчугский колесный завод в 2017г сократил чистую прибыль на 17%

ЧАО "Кременчугский колесный завод" (КрКЗ, Полтавская обл.), по предварительным данным, завершило 2017 год с чистой прибылью в размере 21,95 млн грн, что на 17% меньше аналогичного показателя 2016 года.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров 13 апреля, нераспределенная прибыль предприятия к началу 2016 года составляла 74,15 млн грн (годом ранее – 63,95 млн грн).

Вопрос о распределении полученной прибыли и выплате дивидендов внесен в повестку дня собрания.

Как сообщалось, в 2016 году КрКЗ увеличил чистую прибыль на 54% к предыдущему году, до 26,47 млн грн.

Согласно публикации, за прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 31% - до 211,28 млн грн, долгосрочные на 25%, до 62,17 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность за год выросла на 25,7%, до 150,06 млн грн, а активы в целом выросли на 14%, составив 576,37 млн грн.

Собственный капитал КрКЗ на 1 января 2018 года составил 302,91 млн грн, в том числе уставный – 56,78 млн грн.

Кременчугский колесный завод, основанный в 1961 году, производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Выпускает ободья, колеса и детали к ним, только - более 500 видов. Производственная мощность рассчитана на выпуск 6 млн колес.

В 2016 году завод снизил объемы производства колес в натуральном выражении на 30,8% по сравнению с 2015 годом - до 918,85 тыс. шт. на 508,03 млн грн, чистый доход сократился на 4,2% к 2015 году, до 526,22 млн грн,

Колесная продукция завода экспортируется, в частности, в Беларусь, Россию, Данию, Венгрию, Францию, Бельгию, Германию, Нидерланды, Австралию.