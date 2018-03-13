Доверие бизнеса к экономике США достигло рекорда - Business Roundtable

Доверие руководителей крупнейших американских компаний к экономике страны в первом квартале 2018 года достигло самых высоких отметок за все время наблюдений, то есть за 15 лет, свидетельствуют данные ежеквартального опроса ассоциации Business Roundtable (BRT).

Топ-менеджеры позитивно отреагировали на налоговые реформы и смягчение регулирования при президенте США Дональде Трампе.

Индекс поднялся до 118,6 пункта с 96,8 пункта кварталом ранее. Предыдущий рекорд был установлен на отметке 113 пунктов в 2011 году. Среднее значение индикатора за все время сбора данных - 81,2 пункта.

Опрос CEO проводился еще в феврале, до того, как Д.Трамп объявил о заградительных пошлинах на сталь и алюминий, которые, по мнению экспертов, могут отрицательно сказаться на настроениях в высшем руководстве компаний.

"Над экономическим прогрессом, достигнутым благодаря смягчению регулирования и реформе налогового кодекса, нависла угроза. Предпринимая меры по ограничению международной торговли, власть Трампа рискует подорвать экономический прогресс и нанести убыток американским работникам и компаниям, которые зависят от внешней торговли", - приводятся в сообщении BRT слова главы организации Джошуа Болдена.

Все три компонента индекса доверия Business Roundtable сейчас находятся на исторических максимумах. Индикатор планов найма новых сотрудников вырос на 22,8 пункта по сравнению с IV кварталом, до 98,5 пункта; показатель планирования капвложений увеличился на 22,7 пункта - до 115,4 пункта; ожидания продаж достигли 141,9 пункта (+19,9 п.п.).

Кроме того, главы ведущих компаний улучшили прогноз роста ВВП США в 2018 году с 2,5% до 2,8%.

"Выраженные в действиях, результаты опроса означают рост числа рабочих мест и новые возможности для всех американцев", - заявил председатель BRT Джейми Даймон, также являющийся CEO крупнейшего по объему активов банка США - JPMorgan Chase & Co.

BRT проводит опросы CEO с IV квартала 2002 года, чтобы оценить настроения между лидеров крупнейших корпораций и их планы в отношении инвестиций, найма персонала и продаж. Ассоциация представляет интересы компаний, в которых работают почти 15 млн человек, а совокупная годовая выручка превышает $6 трлн. В опросе, проводившемся с 7 февраля по 26 февраля 2018 года, приняли участие 137 глав крупнейших компаний.