Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,25% - до 1628,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до354,11 пункта. Объем торгов на УБ составил 220,8 млн грн, в том числе акциями - 9,6 млн грн. Объем торгов на ПФТС составил 34,88 млн грн, в том числе акциями – 0,39 млн грн. Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-2,95%), Райффайзен Банка Аваль (-1,01%) и "Донбассэнерго" (-0,75%). Выросли в цене акции "Мотор Сичи" (+0,65%) и "Центрэнерго" (+0,33%). На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,24%) и "Центрэнерго" (+0,21%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,11% - до 523 пунктов при объеме торгов 3,87 млн злотых (31 млн грн). Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Милкиленда" (+4,96%), KSG Agro (-3,24%) и "Кернела" (-0,57%). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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