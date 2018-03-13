Помпео посетил Украину на прошлой неделе

Директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент США Дональд Трамп намерен назначить государственным секретарем, на минувшей неделе посетил Украину, сообщил глава фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко.

"По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и имел тайную встречу с президентом Порошенко", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Ранее интернет-издание "ZN.UA" сообщило, что глава ЦРУ М.Помпео 8 марта посетил Украину по приглашению главы СБУ Василия Грицака. По информации издания, он побывал в приграничных с оккупированными территориями районах, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с В.Грицаком.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

В пресс-службе Службы безопасности Украины агентству сообщили: "В графике главы СБУ на 8 марта такие встречи не значатся".

В то же время, по информации информированного источника, подобная встреча могла состояться ранее.