Боевики опять обстреляли автомобиль сотрудников Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) сообщает об очередном обстреле автотехники сотрудников Донецкой фильтровальной станции (ДФС), втором за последнее время.

"Это уже второй случай за последние двое суток. К счастью, никто из сотрудников ДФС не пострадал", - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

По данным украинской стороны СЦКК, второй обстрел имел место возле г.Авдеевка Донецкой области.

"Учитывая результаты трассологической оценки местности нарушения режима прекращения огня, украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ о том, что применение стрелкового оружия со стороны Вооруженных сил Украины на данном участке дороги является абсолютно невозможным", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК расценивает эти случаи, как явную провокацию, направленную на дискредитацию ВСУ, и отмечает, что подразделения ВСУ соблюдают минские договоренности и обеспечивают выполнение всех мер поддержания режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

Как сообщалось, об обстреле боевиками автомобиля, который перевозил сменный персонал к ДФС, украинская сторона СЦКК сообщила 12 марта. При этом о пострадавших не сообщалось.