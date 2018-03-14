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Политические Сводки

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму
14.03.2018 06:42

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму

      За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил боевую травму, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке.

      На Луганском направлении, по укреплениям близко от населенного пункта Луганское враг применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

      На Донецком направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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