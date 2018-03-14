Введение США пошлин на импорт стали сократит поставки проката из Украины и не изменит экспорт чугуна - "Укрметаллургпром"

Введение США пошлин на импорт стали в размере 25% отрицательно скажется на поставках в эту страну металлопродукции высоких переделов с большей добавленной стоимостью (металлопроката), но не отразится на экспорте сырья для дальнейшей переработки (чугуна).

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ответ на требование о введении ограничительных мер на металлургическую продукцию в США.

По его данным, экспорт украинской металлопродукции в США в 2017 году составил около 1,5 млн тонн, из которых около 1,3 млн тонн пришлось на чугун, остальное - на металлопрокат (длинномерный прокат – около 130 тыс. тонн, плоский прокат – около 60 тыс. тонн).

"Это обусловлено следующими факторами: неудобным логистическим плечом и действующими уже много лет импортными антидемпинговыми пошлинами, размер которых колеблется от 41% для арматуры до 237% для горячекатаного плоского проката", - пояснил А.Каленков.

По его словам, дополнительные импортные пошлины в размере 25% только усугубят сложившееся положение – объемы экспорта чугуна не изменятся, поскольку на него пошлина не распространяется, а поставки металлопроката могут существенно сократиться, так как пошлина в 25% является заградительной и делает поставки неэффективными.

"Основной проблемой для украинских производителей может оказаться не столько потеря рынка США, как эффект от закрытия рынка США для стран, в которые мы традиционно поставляем нашу продукцию. В страны Европы, в том числе Турцию, мы экспортируем более 46% своей продукции. В случае сокращения экспорта европейские и турецкие поставщики будут вынуждены усилить защиту своих рынков и увеличить поставки на рынки, которые также являются важными для Украины - Ближний Восток, Северная Африка, страны Юго-Восточной Азии", - отметил глава "Укрметаллургпрома".

При этом он добавил, что представители металлургической промышленности и Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины во главе с первым вице-премьером – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым и заместителем министра Натальей Микольской обсуждают меры, которые смогут снизить негативный эффект от закрытия рынка США.

"ОП "Укрметаллургпром" активно работает над возобновлением работы международной "Контактной группы по стали Украина-ЕС" (КГС Украина-ЕС), которая обеспечит конструктивный разговор между металлургическими ассоциациями и министерствами европейской и украинской стороны", - сказал А.Каленков.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий северноамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Решения вступают в силу 23 марта. При этом Д.Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В свою очередь, представители украинских металлургических предприятий обратились к правительству за поддержкой относительно возможных пошлин, о чем шла речь на рабочем совещании во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли С.Кубивым и заместителем министра – торговым представителем Н.Микольской 12 марта.

По данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, украинский экспорт черных металлов в 2017 году возрос на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8,665 млрд. На черные металлы за минувший год пришлось 20,03% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,93% за предыдущий. Импорт аналогичной продукции вырос в минувшем году на 42% - до $1,134 млрд.