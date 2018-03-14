Украинка Шишкова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Пхенчхане

Украинская спортсменка Оксана Шишкова завоевала бронзовую медаль на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

"Наши действительно чемпионы сегодняшнего дня - бронзовые призеры Паралимпиады-2018 в спринте (лыжные гонки). Поздравляем наших победителей - Шишкову Оксану и гида Казакова Виталия", - сообщил Национальный комитет спорта инвалидов Украины на странице в соцсети Фейсбук в среду.

12 марта О.Шишкова завоевала золотую медаль для Украины.

На данный момент Украина занимает 3-е место в общем медальном зачете. В "копилке" сборной Украины 16 медалей (5 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых).