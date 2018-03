Победителем аукциона по дноуглублению порта "Черноморск" стала китайская CHEC Победителем аукциона, состоявшегося 14 марта в системе электронных закупок ProZorro, по проведению дноуглубительных работ в морском порту "Черноморск" (Одесская обл.) по двум лотам стала компания China Harbour Engineering Сompany Ltd. Как сообщила пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), предметом первого лота было дноуглубление подходного морского канала к порту, второго – дноуглубительные работы в операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана порта. По результатам открытых торгов ChinaHarbourEngineeringСompany Ltd. предложила провести дноуглубление подходного морского канала за 87,149 млн (грн без НДС), а работы в операционной акватории оценила в 316,999 млн грн (без НДС), что стало наилучшим ценовым предложением по каждому из лотов. Экономия по лоту №1 составила 4,620 млн грн (без НДС), по лоту №2 – 36,033 млн грн (без НДС). "За счет высокой конкуренции между компаниями в ходе аукциона удалось получить наиболее привлекательные ценовые предложения и в целом сэкономить более 40 млн грн. Поскольку China Harbour Engineering Сompany Ltd. уже проявила себя как надежный подрядчик проекта дноуглубления в порту "Южный", рассчитываем на такой же качественный и ответственный подход и к проекту дноуглубления в порту "Черноморск", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Окончательные результаты тендера будут обнародованы в системе Prozorro после изучения предложения компании-победителя на соответствие условиям тендерной документации. Как сообщалось, к аукциону по выбору контрагента для проведения дноуглубления на подходном канале порта "Черноморск" были допущены четыре компании, между которых - China Harbour Engineering company Ltd., LTD Novadeal, Jan De Nul n.v., Van Oord Dredging and Marine BV. К аукциону по выбору подрядчика для работ в операционной акватории порта были допущены пять компаний - ООО "Укрбудсервис", China Harbour Engineering company Ltd., LTD Novadeal, Jan De Nul n.v., Van Oord Dredging and Marine Contractors BV. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика млн грн порту china engineering Теги: экономика