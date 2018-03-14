Google откажется от рекламы криптовалют вслед за Facebook

Поисковик Google, входящий в холдинговую компанию Alphabet Inc., сообщил о планах блокировать рекламные объявления, посвященные "криптовалютам и связанному с ними контенту", говорится в новых правилах компании.

Кроме того, Google намерен отказаться от рекламы бинарных опционов.

В январе рекламу криптовалют запретила на своей площадке соцсеть Facebook.

Также в среду Google обнародовала ежегодный отчет, посвященный нежелательной рекламе. Из него следует, что в прошлом году компания удалила 3,2 млрд рекламных объявлений против 1,7 млрд годом ранее. Из них 79 млн объявлений содержали ссылки на сайты, содержащие вирусы. Кроме того, Google заморозила страницы 7 тыс. пользователей за размещение рекламы, стилизованной под новостные сообщения, и 12 тыс. сайтов за копирование информации из других источников.

В 2017 году Google заработала на размещении рекламы $95,4 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году.