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Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий
14.03.2018 12:29

Кабмин намерен создать Единый государственный список получателей субсидий

Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

 Кабинет министров намерен создать Единый государственный список получателей жилищных субсидий на заседании среду.

"Сегодня примем решение о создании реестра субсидиантов. Мы намерены помогать прозрачности всех субсидиантов. В этом вопросе следует навести порядок", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание правительства в среду.

Согласно проекту соответствующего постановления, которым располагает агентство, документ определяет пользователем реестра Министерство социальной политики и уполномоченные органы, и исключает доступ к нему граждан - получателей субсидий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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