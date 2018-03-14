Кабмин ввел новую модель обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации

Кабинет Министров ввел новую модель обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации по принципу "деньги ходят за человеком".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Эта программа построена на условиях адресности и прозрачности", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Ревы в ходе заседания правительства.

По его словам, главным инструментом программы является введение принципа "деньги ходят за человеком", когда финансируются не предприятия, а оплачивается конкретно предоставленная услуга.

Предоставление услуг будет осуществляться на основании трехстороннего договора.

Кроме того, будет предусмотрена возможность выплаты компенсации за самостоятельно купленные средства реабилитации.

Среди прочего, Кабмин предусмотрел механизм стимулирования и территориальных громад к созданию Служб перевозки людей с инвалидностью.