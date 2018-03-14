В Украине 7 тыс. должников по алиментам объявлены в розыск, 82 тыс. получили запрет на выезд заграницу

Министерство юстиции Украины за первый месяц действия закона о принудительной уплате алиментов выдало 82 тыс. запретов на выезд заграницу из-за задолженности по алиментам, 7 тыс. должников объявлены в розыск.

"За первый месяц работы закона в пользу 450 тыс. детей было взыскано 250 тыс. грн алиментов", - сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе заседания Кабинета министров в среду.

Кроме того, по его словам, 79 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием, 80 тыс. должников получили запрет на вождение транспортных средств.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов".

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.