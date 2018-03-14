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Политические Сводки

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ
14.03.2018 13:34

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики вместе с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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