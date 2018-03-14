Украинский экспорт в Австрию в 2017 году вырос на 48% - Порошенко

Торговый оборот между Украиной и Австрией по итогам 2017 года вырос на 18,5%, достигнув 1,2 млрд долл., сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня мы углубили двусторонний разговор Украины и Австрии. За 2017 год торговый оборот между нашими странами вырос на 18,5%, достигнув 1,2 млрд долл., а украинский экспорт в Австрию вырос на 48%", - сказал президент Украины на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.

П.Порошенко заявил, что привлекательный инвестиционный климат является его приоритетом как главы государства.

"Убежден, открытие сегодняшнего украинско-австрийского бизнес-форума откроет двери для многих общих и взаимовыгодных деловых проектов", - подчеркнул он.