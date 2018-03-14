Программа макрофинансовой помощи ЕК рассчитана на год и предусматривает 2 транша - Данилюк

Новая программа макрофинансовой помощи Европейской Комиссии рассчитана на один год и предусматривает два транша, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Программа макрофинансовой помощи действительно рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ, следовательно она до апреля следующего года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", - сказал министр финансов на пресс-брифинге в среду.
Как сообщалось, 28 февраля ЕК инициировала новую программу макрофинансовой помощи Украине.