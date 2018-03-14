Американские поставщики клюквы могут стать жертвой торговой войны с ЕС

Обострение торговых отношений между США и ЕС может резко негативно отразиться на американских поставщиках клюквы, для которых Европа является главным рынком сбыта.

Эта ягода попала в список товаров из США, импорт которых в ЕС предложено обложить дополнительной пошлиной в 25% в ответ на введение пошлин на ввоз в Штаты стали и алюминия. В списке есть и такие товары, как арахисовое масло, бурбон и мотоциклы Harley-Davidson.

При этом компании из США поставляют 12% всей производимой на территории страны клюквы в ЕС, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей клюквы штата Висконсин Том Лохнер. Это порядка 95 млн фунтов в год (43 тыс. тонн), что гораздо больше поставок в любой другой регион мира.

"Пошлина серьезно ударит по нашей конкурентоспособности на этих рынках", - отметил Т.Лохнер.

США являются крупнейшим в мире производителем клюквы. С 2010 года объем производства вырос на 20%, тогда как экспорт за этот период подскочил на 48%. Выращиванием клюквы в стране занимаются около 1,2 тыс. фермерских хозяйств. Однако ягода все еще остается нишевым продуктом - в минувшем году Штаты экспортировали товаров из клюквы на сумму $340 млн, тогда как общий объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил $135 млрд.