Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй
Политические Сводки
- Мэй договорилась с Трампом, Меркель и Макроном координировать линию поведения по "делу Скрипаля"
- Порошенко наградил Крестом Мазепы австрийца - руководителя проекта "Дети Чернобыля"
- В Украине объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства Вороненкова
- Бизнесмен Ярославский займется обновлением аэропорта Днепра
- В Одессе отключен прямой дозвон на номер скорой помощи из-за кражи телефонного кабеля - "Укртелеком"
|Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
|14.03.2018 14:58
|
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Поделитесь статьей с друзьями