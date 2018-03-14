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Политические Сводки

Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
14.03.2018 14:58

Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов

Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов

Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, работающих на разведку. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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