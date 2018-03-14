Британия замораживает контакты с РФ на высоком уровне и отзывает приглашение Лаврова в Лондон

Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и вследствие этого отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон, заявила в среду в британском парламенте премьер Британии Тереза Мэй.

"Мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", - сказала она.

Британский премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Т.Мэй добавила, что Британия, тем не менее, не заинтересована в прекращении диалога с Россией - однако отношения двух стран не могут быть сохранены на прежнем уровне.

"Я верю, что разрыв диалога между Российской Федерацией и Британией вне наших национальных интересов", - заявила она.

"После этих вопиющих действий в отношении нашей страны отношения прежними не будут", - сказала британский премьер.

Т.Мэй заявила, что Россия не предоставила никаких убедительных объяснение в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Они не предоставили убедительного объяснения, которое могло бы позволить предположить, что они потеряли контроль над нервнопаралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законодательства", - сказала Т.Мэй.

По ее словам, в связи с этим британское правительство пришло к выводу о том, что российское правительство "несет ответственность за это отравление".