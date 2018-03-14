Правительство Украины дало старт монетизации льгот на проезд

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, соответствующее постановление принято Кабинетом министров Украины на заседании в среду.

Документ предусматривает вместо льгот предоставление компенсации, размер которой ежегодно будет определяться областными государственными администрациями, Киевской городской государственной администрацией на соответствующий год, а также определяются основные правовые и организационные основы предоставления компенсационных выплат отдельным категориям граждан, имеющих право на льготный проезд.

Так, согласно документу, размер полученной денежной льготы на проезд не будет учитываться в общий доход семьи при расчете субсидии.

Размер данной ежемесячной выплаты будет определяться путем умножения средней стоимости проезда в местном коммунальном транспорте в области (на 1 января) на 30 поездок.

В случае изменения стоимости проезда сумма выплаты будет изменяться со следующего месяца.

Для лиц, которые имеют право на льготы на поездки в междугородном транспорте, выплата будет увеличена на 20%, для лиц с инвалидностью 1-й группы или для детей с инвалидностью выплата осуществляется в двойном размере, а для лиц с инвалидностью 1-2-х групп и детей с инвалидностью, которые проходят обучение либо реабилитацию выплата дополнительно увеличивается вдвое.

"Монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению", - подчеркивают Минсоцполитики.

В сообщении отмечается, что реализация акта предоставляет возможность органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме.

Кроме того, Кабмин принял постановление "Об установлении государственных социальных нормативов в сфере транспортного обслуживания".

"Указанным постановлением утверждается социальная норма количества льготных поездок, а также распределение льготных поездок транспортом общего пользования на городских и пригородных маршрутах, что нужно для определения размера ежемесячной наличной выплаты", - сообщают в Минсоцполитики.