Погода, Новости, загрузка...
Луценко подаст представление на снятие неприкосновенности и арест Н.Савченко в случае ее неявки на допрос в СБУ
14.03.2018 16:44

Луценко подаст в Раду представление на снятие неприкосновенности и арест Н.Савченко в случае ее неявки на допрос в СБУ

Луценко подаст в Раду представление на снятие неприкосновенности и арест Н.Савченко в случае ее неявки на допрос в СБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки внефракционного народного депутата Надежды Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную раду Украины представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ю.Луценко в комментарии журналистам сообщил, что Н.Савченко в четверг должна прибыть на допрос в СБУ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить