Высокий суд Лондона по итогам заседаний в начале марта вынес решение, обязывающее Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd - структуры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым – детализировать информацию об операциях со средствами ПриватБанка (Киев), полученными от других лиц.
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|Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд
|14.03.2018 17:20
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Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки со средствами ПриватБанка на $1,9 млрд
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