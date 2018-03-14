Минфин Франции считает неправомерными практики бизнеса Google и Apple, привлечет компании к суду

Министр финансов Франции Бруно ле Мэр планирует привлечь к ответственности Google и Apple за "неправомерные практики ведения бизнеса", сообщает издание France24.

Речь идет об отношениях Google и Apple с разработчиками приложений. Как отметил Б. ле Мэр, эти компании "могут в одностороннем порядке модифицировать действующие контракты" со стартапами, которые продают свои приложения в Google Play или App Store.

"Я считаю, что Google и Apple, будучи столь могущественными, какими они являются, не должны обращаться с нашими стартапами и с нашими разработчиками таким образом", - сказал глава Минфина.

"Я верю в то, что экономика основана на справедливости, и подам иск в Арбитражный суд Парижа в отношении Google и Apple", - заявил Б. ле Мэр.

Акции Alphabet, холдинговой компании Google, прибавляют в цене 0,8% на торгах в среду, стоимость бумаг Apple опустилась на 0,8%.