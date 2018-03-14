Нефть дешевеет на данных о запасах в США, цена Brent упала до $64,15 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в среду на данных о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 кв опустилась на $0,49 (0,76%) - до $64,15 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,49 (0,81%) - до $60,22 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов на 2,5 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) предусматривали недельный рост примерно на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли впервые в этом году - на 338 тыс. баррелей.

В то же время, запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 6,3 млн баррелей, максимальными темпами с сентября прошлого года, дистиллятов - упали на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю выросла на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 10,381 млн б/с.