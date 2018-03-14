Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил британскую сторону в намерениях присоединиться к реакции международного сообщества на ситуацию с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в г.Солсбери (Великобритания).

"Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, вероятнее только, дело рук Кремля… Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великобритании. Соответственно, я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права", - говорится в заявлении П.Климкина, обнародованного пресс-службой МИД Украины в среду вечером.

При этом министр отметил, что последние события, связанные с отравлением С.Скрипаля, "вызывают большую тревогу" и что этот случай свидетельствует "о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины". "Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему из рук. Мы в Украине понимаем это лучше многих других", - отметил П.Климкин, сославшись на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад должен отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - сказал министр.

По его словам, одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футбола, который должен состояться ближайшим летом. "В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Свободный мир должен занять очень твердую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - резюмировал П.Климкин.

Как сообщалось, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее только, стоит Россия. Она отметила, что заключение правительства основывается на данных, указывающих на то, что "Россия ранее занималась разработкой вещества (использованного при нападении на Скрипалей - ИФ) и могла заниматься этим и сейчас".

Правительство сделало вывод, основываясь также на информации о "предыдущих случаях политических убийств, заказанных российским правительством" и мнении британских властей, "что Россия видит в некоторых перебежчиках мишени для убийства", добавила премьер-министр.

П.Климкин во вторник заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении С.Скрипаля и его дочери. Министр также уточнил, что уверен, что за отравлением стоит РФ: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".