В Киеве 17 марта ожидаются сильный снег, порывы ветра, гололедица

Вследствие влияния активного циклона 17 марта в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, вьюга, на дорогах гололедица, снижение температуры ночью и днем до 3-8° мороза.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, которые будут составлять 2-й (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Накануне, 16 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° морозу, ветер восточный, 7-10 м/с.

18 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается снег, температура ночью 9-11°, днем 6-8° мороза. 19 марта - без осадков, температура ночью 11-13°, днем 3-5° мороза.

"Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать во время осложнения погодных условий автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы. Городская власть также призывает водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, предоставлять преимущество общественному транспорту", - говорится в сообщении.