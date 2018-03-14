Нововведения в УПК не касаются процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью, разъяснили в суде

Нововведения в Уголовном процессуальном кодексе Украины (по так называемой "поправке Лозового") не будут касаться процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью, разъяснил Апелляционный суд Ивано-Франковской области.

"Информация, которую в последнее время активно распространяют СМИ о том, что дозволение на похороны с 15 марта 2018 года будут предоставлять только после решения суда, не соответствует действительности. (…) Если человек умер естественной смертью, действие нововведений уголовно-процессуального законодательства на процедуру выдачи разрешения на его погребение не распространяется", - говорится в разъяснении, обнародованном в среду на сайте судебной власти Украины.

Таким образом, правила захоронения в Украине не изменились, изменился только субъект, который назначает экспертизу: не следователь, а следственный судья.

"Согласно новеллам Уголовного процессуального кодекса Украины, какую-либо экспертизу, в том числе судебно-медицинскую, с 15.03.2018 будет назначать следственный судья, но только в рамках уголовного производства. То есть в случаях насильственной смерти и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении. Ведь только знаток выдает врачебное свидетельство о смерти, если она наступила вследствие травмы, отравления, поражения током, действия других внешних факторов, внезапной смерти детей в возрасте до 1 года и если личность умершего не установлена", - пояснили в суде.

В случаях, когда следователю придется обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, оно будет рассматриваться следственным судьей немедленно и без каких-либо проволочек.

Заключение эксперта производится на основе акта судебно-медицинского исследования и результатов анализов в месячный срок с момента назначения экспертизы, но тело отдается на погребение после завершения вскрытия. Проведение экспертизы на правила захоронения также не влияет.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

На днях министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил надежду на достижение компромисса по внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины для устранения дисбалансов от так называемых "поправок Лозового", несмотря на то, что Верховная Рада пока не готова проголосовать эти изменения.