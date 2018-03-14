Cуд в Крыму изменил приговор украинскому активисту Балуху

Верховный суд оккупированного Крыма на заседании в среду изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

Как сообщает издание "Крым.Реалии", судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, в связи с чем приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил украинского активиста В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.