Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" на митинге потребовали повысить зарплаты до EUR1000 с 1 апреля

Представители трудового коллектива ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) на состоявшемся в среду митинге потребовали от собственника предприятия, в частности, повышения средней заработной платы до EUR1000 в гривневом эквиваленте с 1 апреля 2018 года.

Согласно резолюции митинга, обнародованном профсоюзным еженедельником "Вместе-Профинфо" первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ППО ПМГУ) ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", между других требований - обеспечение безопасных условий труда для всех работников предприятия.

"Провести комплексные экспертные обследования государственной организацией всех зданий, сооружений, оборудования и механизмов предприятия в соответствии с утвержденным графиком. Разработать комплексный план мероприятий по обследованию и оценке всех перекрытий, кровель и сооружений ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". В случае выявления несоответствий администрации предприятия разработать мероприятия по их устранению с конкретными сроками их исполнения", - говорится в резолюции митинга.

Также от администрации требуют в срок до 1 апреля текущего года провести экспертное обследование государственной организацией всех зданий и сооружений конвертерного цеха и предоставить отчет о результатах проверки трудовому коллективу конвертерного цеха и профсоюзным организациям, действующим на предприятии. Немедленно произвести капремонт конструкций перекрытия кровли блока №2 конвертерного цеха.

"Прекратить политику сокращения рабочих мест и снижения численности на предприятии, а также выведения персонала предприятия в аутсорсинг. Привести санитарно-бытовые помещения в соответствие с государственными строительными нормами. Прекратить антисоциальную и антипрофсоюзную политику администрации, а лиц, виновных в ее проведении, уволить с предприятия", - резюмируется в требованиях представителей трудового коллектива.

Как сообщила ранее агентству "Интерфакс-Украина" адвокат профкома первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ППО ПМГУ) "ArcelorMittal Кривой Рог", резолюция митинга будет передана в администрацию предприятия, отметив, что к митингующим никто из представителей администрации не вышел.

Также сообщалось, что общий представительский орган профорганизаций ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" принял решение о проведении митинга 14 марта, призвав работников предприятия поддержать инициативу и выйти на митинг в защиту своих прав.

Ранее ряд профсоюзных организаций выступали за повышение зарплаты на "ArcelorMittal Кривой Рог" до EUR1000, угрожая забастовками и проводя немногочисленные протестные акции.

В свою очередь, генеральный директор меткомбината Парамжит Калон на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината 7 марта заявил о намерении повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра. При этом пресс-служба уточнила, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".