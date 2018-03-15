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Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем
15.03.2018 02:02

Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

Париж рассчитывает на британские власти для прояснения деталей инцидента со Скрипалем

 Франция уверена, что британские власти вскоре предоставят информацию об обстоятельствах отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, заявил в среду постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Мы уверены, что британское расследование вскоре прольет свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности ООН в среду.

"Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химического оружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность", - добавил Ф.Делаттр.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил ситуацию вокруг отравления С.Скрипаля.

Французский министр выразил солидарность с Великобританией в этом вопросе.

"Попытка убийства двух выходцев из России 4 марта в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества военного назначения является абсолютно неприемлемой атакой", - говорилось в заявлении французского МИД.

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