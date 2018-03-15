На Буковине в ДТП погибло 4 пенсионерки

В результате столкновения дорожно-транспортного происшествия в Черновицкой области погибли четыре пенсионерки, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Черновицкой области.

"Около 10.00 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Правоохранители уточнили, что на момент аварии в легковом автомобиле находились пять женщин в возрасте от 58 до 70 лет.

"В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая скончалась в скорой по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки", – добавили в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия.