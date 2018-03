Walt Disney проведет стратегическую реорганизацию, создаст 4 подразделения Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, объявила о начале немедленной стратегической реорганизации, в рамках которой будут созданы четыре бизнес-подразделения. В частности, будут объединены парки развлечений и потребительская продукция (Parks, Experiences and Consumer Products). Главой этого подразделения станет Боб Чапек, который в настоящее время курирует парковое направление, сообщается в пресс-релизе компании. Также будет образовано новое подразделение Direct-to-Consumer and International, возглавлять которое будет нынешний главный хитрый директор Disney Кевин Майер. Оно "будет работать как глобальная мультиплатформенная медиа-, технологическая и дистрибуционная организация по распространению контента мирового уровня, созданного группами Studio Entertainment и Media Networks компании Disney", отмечается в сообщении. В прошлом году компания объявила о намерении запустить два собственных сервиса потокового вещания, которые займутся трансляцией спортивных мероприятий, а также кинофильмов и телевизионных программ. В том числе Disney в скором времени начнет работу сервиса потокового видео для своего подразделения ESPN, транслирующего спортивные мероприятия. В конце 2019 году планируется запуск второго сервиса, который пока не получил название, для трансляции развлекательного контента, в том числе телевизионных шоу Disney, игрового кино и мультфильмов студии Pixar. При этом в рамках стратегической реорганизации будут сохранены подразделения Studio Entertainment и Media Networks. Главой Studio Entertainment станет Алан Хорн, который сейчас является председателем совета директоров The Walt Disney Studios. В подразделение входят Walt Disney Animation Studios, Disney Live Action, Pixar Animation Studios, Marvel Studios и Lucasfilm, а также Disney Theatrical Group и Disney Music Group. Media Networks будут руководить Бен Шервуд (президент Disney|ABC Television Group) и Джеймс Питаро (президент ESPN). Disney планирует начать публикацию финансовой отчетности с учетом новой структуры компании с 2019 финансового года, который начнется в октябре текущего года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



