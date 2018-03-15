Генпрокурор заявил, что намерен внести представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Сегодня я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление о привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", - сказал Ю.Луценко, выступая с трибуны украинского парламента в четверг.

Генпрокурор подчеркнул, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента – ИФ). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента, и из автоматов добивать тех, кто бы выжил", - заявил Ю.Луценко.