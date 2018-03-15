Украина сформирует условия конкурса отбора партнера по управлению ГТС до апреля

Украина во второй половине марта сформирует условия конкурса по отбору партнера для управления газотранспортной системы (ГТС) страны, которые будут представлены на рассмотрение Кабинета министров, сообщил вице-премьер Владимир Кистион.

"Рабочая группа, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем, поставила задачу секретариату до конца марта сформировать предложения по условиям конкурса", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По словам В.Кистиона, в среду прошел второй раунд интервью с потенциальными партнерами, в котором приняли участие представители немецкого и бельгийского газотранспортных операторов.

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Вице-премьер напомнил, что свои предложения по сотрудничеству прислали уже 10 компаний, а предварительные консультации с ними поспособствовали пониманию формирования условий конкурса, учитывая реальные нужды рынка.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал Верховную Раду Украины присоединиться к определению критериев отбора партнеров для управления ГТС страны, на основании которых будет определен победитель конкурса. В ином случае существует риск, что Верховная Рада не поддержит выбранную компанию из-за того, что с ней изначально не были согласованы критерии отбора.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 28 декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партнеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям.

Ранее было заявлено, что помимо Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен "немецкой группой".

Позднее вице-премьер Владимир Кистион сообщил о наличии уже семи заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. По его словам, свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС высказали компании из Бельгии, Франции, Голландии, Польши, Словакии, Испании, Италии, Румынии, Греции и Германии.

Кабмин сформировал рабгруппу по подготовке к конкурсу по привлечению партнера к управлению ГТС во главе с В.Кистионом. В группу также вошли министр энергетики Игорь Насалик и его заместитель Игорь Прокопив, глава НС "Нафтогаза Украины" Клэр Споттисвуд и директор департамента компании Александр Лисниченко.

В рабгруппу также включены и. о. предправления ПАО "Магистральные газопроводы Украины", заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, госсекретарь МЭРТ Алексей Перевезенцев, руководитель службы вице-премьера Украины Константин Марьевич, советник премьер-министра Аудицкас Адомас, советник вице-премьера Эдуард Терпицкий.

Кроме того, по согласию, в состав группы могут войти и.о. главы парламентского комитета по ТЭК Александр Домбровский, директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха, представитель Еврокомиссии Борхардт Клаус Дитер, представитель посольства США Аня Брансон, представитель Энергосообщества Януш Копач, представитель компании-консультанта "Нафтогаза" Алессандро Бертолини.

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $2-3 млрд. Глава НАК считает возможным подписание договора по управлению ГТС Украины с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.