"Самопомич" не поддержит кандидатуры Смолия и Денисовой на должности главы НБУ и омбудсмена

Фракция "Самопомич" не будет поддерживать кандидатуры Якова Смолия и Людмилы Денисовой (народный депутат от фракции "Народный фронт") на должности главы Национального банка Украины и уполномоченного Верховной Рады по правам человека соответственно, сообщил народный депутат от "Самопомочи" Роман Семенуха.

"На вчерашнем заседании часть "Самопомич" приняла решение о невозможности поддержать Якова Васильевича Смолия на должность главы Национального банка", - сообщил Р.Семенуха на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, Я.Смолий имеет хорошую репутацию в банковских кругах, но он не будет независимым руководителем. "К большому сожалению, есть высокая вероятность, что этой институцией и далее будут руководить из первых кабинетов Украины", - отметил Р.Семенуха.

Он также рассказал о решении фракции не поддерживать кандидатуру Л.Денисовой на должность омбудсмена: "Также вчера часть "Самопомич" на своем заседании приняла решение не поддерживать Людмилу Леонтьевну Денисову на должность уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины".

Согласно повестке дня парламента на четверг, народные депутаты должны рассмотреть вопросы назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, увольнения Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения нового руководителя НБУ.

Как сообщалось, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" готовы поддержать кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым назначение на должность главы НБУ Я.Смолия.

Фракция "Оппозиционный блок" и часть Радикальной партии Олега Ляшко не намерены голосовать за Я.Смолия.