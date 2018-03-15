ЕС может обложить "цифровым налогом" выручку крупных технологических компаний в Европе

Власти Евросоюза готовятся ввести, так называемый, "цифровой налог" на выручку, получаемую крупными технологическими компаниями на европейском рынке, пишет газета .

Согласно предложениям Еврокомиссии, налог может быть введен на рекламные доходы, генерируемые такими цифровыми гигантами, как Google, выручку, получаемую сервисами Apple и Spotify от подписчиков, а также доходы от продажи компаниями цифровых данных третьим сторонам.

Еврокомиссия, как ожидается, представит официальные предложения о введении налога на следующей неделе.

По данным источника FT, ставка налога с большой вероятностью составит 3%, однако обсуждение ее размера внутри Еврокомиссии еще продолжается.

Проект предложений регулятора, оказавшийся в распоряжении газеты, содержит оценки доходов бюджета ЕС при введении "цифрового налога" в размере от 1% до 5%.

Так, при максимальной ставке налога в 5% ежегодный доход бюджета будет составлять 7,8 млрд евро. При ставке в 3% этот показатель составит 4,8 млрд евро в год, свидетельствуют оценки ЕК.

Налог, как ожидается, будет действовать для компаний с ежегодным глобальным оборотом в размере более 750 млн евро и совокупной налогооблагаемой выручкой в ЕС более 50 млн евро.

Планы введения налога на выручку компаний идут вразрез с принятыми в международном сообществе нормами, когда налоги взимаются с показателей прибыли, а не выручки, пишет FT. Предложение о введении такого налога уже получило поддержку Франции и Великобритании, и этот редкий консенсус говорит о стремлении политиков к смене подхода к налогообложению.

Предложения Еврокомиссии, как ожидается, вызовут недовольство у крупных американских технологических фирм, давно жалующихся на несправедливое отношение в ЕС. Кроме того, предложениями, вероятно, будут недовольны Ирландия и Люксембург, придерживающиеся политики низких ставок налогов для бизнеса.

Для законодательного утверждения предложений Еврокомиссии требуется единогласная поддержка всех 28 государств ЕС.