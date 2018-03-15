В Греции на время следственных действий задержали 26 украинцев, членов экипажей трех суден

В настоящее время 26 граждан Украины - членов экипажей трех суден - задержаны в Греции на время проведения следственных действий, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

Согласно информации, обнародованной В.Кириличем на брифинге в четверг в Киеве, в настоящее время задержаны 17 украинцев - членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании и которое было задержано в Греции 25 мая 2017 года.

"На сегодняшний день продолжается следствие в деле судна, которое пребывает близко от Афин... члены экипажа - 16 граждан Украины пребывают на судне, 17-й - капитан судна проживает в одном из помещений в Афинах", - пояснил В.Кирилич.

Члены экипажа дают показания по деле груза, в частности, перевозки сомнительных взрывчатых веществ на судне и не являются задержанными или арестованными.

Кроме того, задержаны 7 членов экипажа судна RS 300 97, которое было задержано в ноябре 2016 года. Они также пребывают в настоящее время на судне в ожидании финального решения суда по делу перевозки багажа.

В.Кирилич также проинформировал о задержании в январе 2018 года двух украинцев - членов экипажей судна Andromeda - капитана и старшего помощника капитана судна, которые на время следственных действий содержатся в одном из пенитенциарных учреждений Греции.

По его словам, генеральный прокурор Греции заверил украинскую сторону, что все следственные действия будут завершены в кратчайшие сроки.

Кроме того, правоохранители Греции рассмотрят возможность возвращения моряков в Украину с предоставлением им права с возможным обязательством являться в Генеральное консульство Греции в Одессе для дачи показаний.