Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила крупнейшую финансовую аферу XXI столетия

по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила крупнейшую финансовую аферу XXI столетия, заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде в четверг.

"В начале этого года международная компания Kroll, которая проводила форензик аудит ПриватБанка, подтвердила и задокументировала крупнейшую финансовую аферу 21 столетия. Это были масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка, которые нанесли убыток государству минимум на $5,5 млрд. Когда я называю коллегам из других центробанков эту сумму, то $5,5 млрд - что это такое? Но когда я им говорю, что это –33% депозитов населения, что это 40% нашей монетарной базы страны, это вызывает не удивление, это вызывает даже ужас", - сказала В. Гонтарева.

При этом она подчеркнула, что переход такого системно важного банка как ПриватБанк, в котором обслуживалось более 20 млн граждан Украины, под контроль государства, было единственным правильным решением.