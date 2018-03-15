ПАО "Агрохолднинг Авангард" в 2017г сократило чистый убыток в 2,2 раза

ПАО "Агрохолднинг Авангард", объединяющее птицефабрики одноименного агрохолдинга, крупнейшего производителя яиц в Украине, завершило 2017 год с чистым неконсолидированным убытком 183,14 млн грн, что почти в 2,2 раза меньше, чем чистый неконсолидированный убыток по итогам 2016 года (403,43 млн грн).

Согласно сообщению ПАО о проведении собрания акционеров 28 апреля 2018 года, его непокрытый убыток в 2017 году составил 11,84 млн грн, тогда как годом ранее была зафиксирована нераспределенная прибыль 71,3 млн грн.

Активы ПАО в 2017 году возросли на 9,8% - до 43,43 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 21,8% - до 24,34 млрд грн, текущие обязательства сократились на 5,5% - до 36,2 млрд грн.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.