ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в ближайшие дни направит народному депутату Надежде Савченко повестку на повторный допрос для уточнения информации о снайперах на Майдане во время Революции Достоинства, сообщил начальник департамента Сергей Горбатюк.

"В показаниях Савченко была информация общего характера, как факт, без конкретики, какое оружие и какие люди привозили", - рассказал С.Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он добавил, что в течение дня или в пятницу, 16 марта, Н.Савченко будет направлена повестка, и по мере возможности следователь будет ждать ее на допрос. По словам С.Горбатюка, повторный допрос необходим для уточнения деталей, которые депутату следовало бы сообщить следствию.

Как сообщалось, в управлении Службы безопасности Украины в г.Киеве в четверг прошел допрос Н.Савченко, при этом сама депутат заявляет, что проходил не допрос, как значилось в повестке, а опрос.

Депутат также заявила, что уголовные производства по расстрелам на Майдане не будут раскрыты, поскольку этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной Раде.

По словам депутата, в своих показаниях по майдановским делам она сообщила, что "подъезжал синий микроавтобус, из него выходили люди с оружием, …эти люди есть в парламенте". "Я видела, как Парубий (нынешний председатель Верховной Рады Андрей Парубий – ИФ) заводил снайперов в отель "Украина"… Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних", - считает она.

Позже она заявила, что имела в виду не А.Парубия, а руководителя комитета по нацбезопасности и обороне Сергея Пашинского и предложила допросить ее публично на детекторе лжи.