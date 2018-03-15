Experian покупает финтех-стартап ClearScore за $384 млн

Оператор кредитных бюро Experian Plc объявил о покупке британского финтех-стартапа ClearScore, созданного в июле 2015 года, за 275 млн фунтов стерлингов ($384 млн), говорится в пресс-релизе Experian.

Сделка потребует одобрения регулирующих органов. В случае их получения она будет завершена позднее в 2018 году.

ClearScore предлагает потребителям бесплатную проверку кредитной истории и оценку кредитоспособности. Также через сайт и приложение компании можно получить доступ к предложениям кредитных карт и персональных кредитов для физлиц. ClearScore получает комиссии от банков и других партнеров, предлагающих финансовые продукты.

Кроме того, слава ClearScore принесли рекомендации об управлении личными финансами.

В Великобритании сервисом ClearScore пользуются более 6 млн человек.

Разовые затраты на интеграцию ClearScore составят, по оценкам Experian, около $20 млн, а синергетический эффект - около $25 млн в год.

Британская Experian работает в 37 странах. В Великобритании и США является лидером рынка кредитной информации.