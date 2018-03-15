Последние четыре года НБУ был по-настоящему независим - Порошенко

Последние четыре года Национальный банк Украины (НБУ) был по-настоящему независим, считает президент Петр Порошенко.

"Эти четыре года, почти четыре года, вероятно, впервые в нашей истории, Нацбанк был по-настоящему независимым. Никто из политиков - ни парламент, ни правительство, ни президент - ни одного раза "указывающим перстом" не отдавал команды выдавать ли рефинансирование, убирать ли банк, оставлять ли банк, устанавливать ли ставку или делать какие-либо шаги по Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - сказал П.Порошенко в ходе представления нового главы НБУ Якова Смолия в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что независимость – это наиболее важное для какого-либо регулятора. В связи с этим он поблагодарил руководство НБУ за профессионализм и ответственность.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 марта поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия.

Соответствующее решение о назначении Я.Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в этот день.

Я.Смолий до настоящего времени занимал должность первого заместителя главы НБУ, с 11 мая 2017 года исполнял обязанности руководителя центробанка.