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В больнице умер военнослужащий, раненный вблизи Водяного 10 марта
15.03.2018 16:47

В больнице умер военнослужащий, раненный близко Водяного 10 марта

В Днепре в областной клинической больнице им.Мечникова умер украинский военнослужащий Национальной гвардии Украины, получивший ранение близко поселка Водяное под Мариуполем.

"14 марта в областной клинической больнице им.Мечникова в городе Днепр от полученного пулевого ранения в голову, не приходя в сознание, умер военнослужащий Национальной гвардии Украины Марк Гудзовский", - сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины в четверг.

В МВД отмечают, что Марк Гудзовский получил ранение 10 марта 2018 года во время выполнения боевого задания близко поселка Водяное под Мариуполем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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