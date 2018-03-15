Кандидат от БПП на пост омбудсмена снял свою кандидатуру

Народный депутат из , который претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Хочу вам сообщить, что народный депутат Украины Алексеев Сергей Олегович обратился ко мне с письмом о снятии своей кандидатуры на должность уполномоченного Верховной Рады Украины (по правам человека - ИФ)", - сказал А.Парубий на заседании в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время народные депутаты рассматривают вопрос назначения нового омбудсмена.

Ранее отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", может ли он снять свою кандидатуру, С.Алексеев сказал: "Это зависит от процедуры, которая будет применена при голосовании. Если эта процедура будет закрытой, я буду баллотироваться. Если она будет открытой – я буду снимать свою кандидатуру".

Он также отметил, что в законодательстве существует правовая коллизия – существуют закон, в котором предусмотрено голосование бюллетенями, а также закон, предусматривающий открытое голосование в сессионном зале с использованием электронной системы голосования.