Сингапур вновь признан самым дорогим городом мира

Сингапур уже пятый год подряд занял первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

Второе место по уровню цен разделили Париж и Цюрих.

В топ-10 самых дорогих городов мира также вошли Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. Токио, который еще в 2013 году возглавлял рэнкинг, теперь опустился на 11-ю позицию по сравнению с 4-й в прошлом году.

Ослабление курса доллара ко всем основным валютам развитых стран в 2017 году привело к тому, что ни один из городов в США не вошел в первую десятку по уровню цен, хотя затраты в них продолжают расти. Нью-Йорк переместился с 9-й на 13-ю строчку, Лос-Анджелес - с 11-й на 14-ю.

Максимальный прирост стоимости жизни зафиксирован в Мехико, что во многом объясняется ослаблением курса мексиканского песо на фоне переговоров о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Вторую позицию в этом списке занимает чилийская столица Сантьяго, четвертую - Киев.

Последнее, 133-е место в рейтинге отдано Бангалору (Индия). В число самых дешевых городов мира, по оценке EIU, входят Ченнай, Карачи, Нью-Дели, Дамаск, Каракас, Алма-Ата, Лагос, Алжир и Бухарест.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133 города мира дважды в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.

Товары повседневного спроса в Сингапуре были намного дешевле, чем в других городах из верхней части списка, однако огромные затраты на владение автомобилем позволили ему остаться на первом месте.