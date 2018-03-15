Денисова видит одним из ключевых приоритетов на посту омбудсмена работу по освобождению украинских заложников

Назначенная уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова определила одним из главных своих приоритетов работу по освобождению украинских пленных и заложников на оккупированных территориях и защиту прав людей, которые проживают на этих территориях.

"На сегодняшний день страна находится в состоянии войны. И сейчас между нас никто не защищен, и мы можем потерять право на жизнь. Я думаю, что в первую очередь нужно продолжить тот путь, который реализовывался в Офисе омбудсмена по освобождению пленных и защите тех людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях", - сказала она журналистам в четверг в парламенте после своего избрания омбудсменом.

Л.Денисова отметила, что принятый Верховной Радой закон о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе четко определяет соответствующие полномочия омбудсмена, и Офис уполномоченного по правам человек проводит в соответствии с законом мониторинг соблюдения этих прав на оккупированных территориях.

"Я думаю, что вместе с международными организациями буду работать как в своем родном Крыму, так и на оккупированном Донбассе", - отметила она.