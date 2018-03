Акции Alibaba дорожают в Нью-Йорке на сообщениях о листинге в Китае Китайская Alibaba Group Holding Ltd. планирует получить дополнительный листинг акций в материковом Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. После публикации этого материала ADR китайской Alibaba Group Holding Ltd. подорожали на торгах в Нью-Йорке в четверг на 4%. "С момента IPO в США мы говорили о том, что, если позволит регулирование, мы рассмотрим листинг в Китае", - говорится в сообщении Alibaba для CNBC. По данным WSJ, листинг может пройти уже этим летом, если к тому моменту Пекин пересмотрит законодательство о рынках ценных бумаг. Ранее сообщалось, что правительство КНР готовит меры, которые позволят вернуть на родину акции китайских технологических гигантов, тем самым повысив ликвидность, прозрачность и репутацию фондового рынка страны. По данным СМИ, регулятор рынка ценных бумаг КНР провел консультации с рядом государственных инвестбанков, чтобы найти оптимальные способы привлечь на торговые площадки Шанхая и Шэньчжэня частные компании или же эмитентов, акции которых уже обращаются на биржах в других странах. Один из вариантов - разрешить таким компаниям выпускать депозитарные расписки и тем самым обойти положения китайского законодательства, запрещающие зарегистрированным в других странах корпорациям листинг в материковом Китае. Alibaba уже входит в число самых дорогих и ликвидных компаний мира, следовательно ее присутствие в Шанхае и Шэньчжэне автоматически повысит статус этих бирж. Акции Alibaba на торгах в Нью-Йорке также подорожали почти вдвое за минувшие 12 месяцев, а ее капитализация близка к $500 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



